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Признался, но не раскаялся: уралец осуждён за убийство четверых человек

Происшествия

К пожизненному заключению

Екатеринбург, 9 октября 2018, 14:36 — REGNUM  Свердловский областной суд вынес приговор 54-летнему рабочему одного из сельхозпредприятий. Александр Н. признан виновным в убийстве четверых своих коллег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

Трагедия произошла 28 сентября 2017 года в деревне Гора Шалинского района. Вначале гражданин напал на троих граждан, находившихся в подсобном помещении. Двое из них погибли. Расправу увидел ещё один гражданин, вошедший в подсобку, он тоже погиб от удара ножом.

Затем Александр Н. направился к дому гражданина, на которого таил обиду. Выманил его на улицу и убил.

Поймали его в посёлке Шамары. Перед этим гражданин угрожал сотрудникам полиции, отказавшись сдаваться, но те его всё же скрутили.

По приговору суда Александр Н. отправится в колонию особого режима. Там он будет отбывать пожизненное заключение. У него есть десять дней на обжалование.

Свою вину подсудимый признал, но не раскаялся. Следствие и суд выяснили, что трагическая развязка назревала несколько лет. Александр Н. заявлял, что его коллеги периодически нелестно отзывались о нём.

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Бытовые убийства
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