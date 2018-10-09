Признался, но не раскаялся: уралец осуждён за убийство четверых человек

Екатеринбург, , 14:36 — REGNUM Свердловский областной суд вынес приговор 54-летнему рабочему одного из сельхозпредприятий. Александр Н. признан виновным в убийстве четверых своих коллег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

Трагедия произошла 28 сентября 2017 года в деревне Гора Шалинского района. Вначале гражданин напал на троих граждан, находившихся в подсобном помещении. Двое из них погибли. Расправу увидел ещё один гражданин, вошедший в подсобку, он тоже погиб от удара ножом.

Затем Александр Н. направился к дому гражданина, на которого таил обиду. Выманил его на улицу и убил.

Поймали его в посёлке Шамары. Перед этим гражданин угрожал сотрудникам полиции, отказавшись сдаваться, но те его всё же скрутили.

По приговору суда Александр Н. отправится в колонию особого режима. Там он будет отбывать пожизненное заключение. У него есть десять дней на обжалование.

Свою вину подсудимый признал, но не раскаялся. Следствие и суд выяснили, что трагическая развязка назревала несколько лет. Александр Н. заявлял, что его коллеги периодически нелестно отзывались о нём.