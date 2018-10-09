Арестован замначальника ДВД на транспорте МВД Казахстана

Астана, , 14:24 — REGNUM Первый заместитель начальника департамента внутренних дел (ДВД) на транспорте МВД Казахстана арестован по подозрению в получении взяток, сообщает 9 октября издание Tengrinews. kz со ссылкой на представителя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанну Бастарову.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2018 году замначальника получил несколько взяток на общую сумму 2,4 млн тенге ($6 456) за покровительство в хищении топлива в Алма-Атинской, Карагандинской, Кустанайской и других областях.

Арестованы также директор кустанайского филиала ТОО «Топливно-энергетический комплекс «Казахстан» и директор топливного склада товарищества.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 г. в Казахстане был задержан глава управления по борьбе с организованной преступностью ДВД на транспорте МВД страны по подозрению в получении взятки в размере 11,5 тыс. тенге ($30 635 по курсу на 13 сентября).

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