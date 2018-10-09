В Оренбуржье отмечен значительный рост жертв пожаров на дачах

Оренбург, , 14:04 — REGNUM В Оренбургской области с 1 января по 8 октября зафиксировано 55 пожаров на территории садовых некоммерческих товариществ. На них погибли пять человек. Травмы получили 13 человек, в том числе четверо детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, при неизменном числе пожаров отмечен значительный рост травмированных. Так, с 1 января по 8 октября 2017 года, произошло 55 пожаров, на которых погибли четыре человека. Травмы получили трое.

Таким образом, число смертельных жертв дачных пожаров в 2018 году выросло на 25%, а травмированных — на 200%. Основными причинами возгораний в садовых обществах пожарные называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и поджог.

Добавим, в ночь на 9 октября в Оренбургском районе в СНТ «Уралочка» произошел крупный пожар. Площадь, которую охватил огонь в дачном доме, составила 42 кв. метра. Травмы получили мужчина и его двое детей 2008 и 2011 годов рождения. По предварительным данным, дети находились дома одни. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.