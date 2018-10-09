На пожаре под Черниговом горят снаряды для танков и гаубиц — эксперт

Чернигов, Украина, , 13:37 — REGNUM В результате пожара на 6-м арсенале в районе пос. Ичня (Черниговской области) взорваны хранилища 120 мм минометных мин, 122 мм гаубичных снарядов, 125 мм танковых снарядов и 122 мм реактивных снарядов «Град». Об этом 9 октября написал на своей странице в Фейсбук военный эксперт и главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Первые данные о ситуации на 6-м арсенале в Ичне. Пожар на складе был обнаружен в 3.25 в хранилище реактивных снарядов «Град» 122 мм. Похоже на сценарий Калиновки. Стартовый двигатель ракеты — пожар — взрыв — разлет снарядов. На данный момент установлено, что взорваны хранилища 120 мм минометных мин — весьма ценных «расходных» боеприпасов, 122 мм гаубичных снарядов, 125 мм танковых снарядов и 122 мм реактивных снарядов «Град». Другие виды боеприпасов, по счастью, не пострадали», — отметил Бутусов.

Эксперт считает, что склады взорвались в результате спланированной диверсии.

«6-й арсенал считался одним из относительно защищенных складов, благодаря наличию контрольно-следовой полосы. Проблемы были как и во всей армии — неадекватное планирование, неумение работать с людьми и расставлять кадры, нехватка рабочих рук и недостаток финансирования. У меня одна версия причины происшедшего — диверсия. Слава Богу, на данный момент никаких данных о жертвах», — добавил Бутусов.

Он напомнил, что на военных складах наблюдается острая нехватка солдат, которая возникла после двух директив генштаба ВСУ об ограничении численности военнослужащих в частях вооружения.

«Иногда приходит момент, когда наличие идиотов на руководящих постах перестает раздражать, а вызывает только смех и безразличие. Но равнодушию сдаваться нельзя… На складах нехватка личного состава из-за директивы начальника генштаба об ограничении численности военнослужащих в частях вооружения на арсеналах от 7 февраля 2017-го Д-05, и из-за откомандирования части военнослужащих арсеналов для прохождения службы в других воинских частях — это согласно другой директиве генштаба… Надежды на здравый смысл со стороны руководства генштаба, которое не обеспечивает выполнение своих собственных планов и инструкций по безопасности нет. Генералы реагируют хорошо только на скандал и на общественный резонанс», — подытожил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 октября на 6-м арсенале в Черниговской области начались взрывы. Информация о жертвах среди мирного населения и военных не подтверждается. Над местом ЧП в радиусе 22 км закрыто воздушное пространство, также закрыли железнодорожное и автосообщение. Из зоны возможного поражения идет эвакуация жителей. По последним данным спасатели и силовики Черниговской области эвакуировали 12,3 тыс. человек из населенных пунктов. Всего эвакуируют 30 населенных пунктов. С последнего крупного пожара на военном арсенале прошел год, он начался 26 сентября 2017-го в Калиновке Винницкой области.