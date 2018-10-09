Мамаева и Кокорина заподозрили в избиении водителя ведущей «Первого канала»

Москва, , 13:33 — REGNUM Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева подозревают в жестоком избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Видеоролик инцидента опубликован 9 октября в Youtube-канале Football Highlights.

В описании ролика указано, что у пострадавшего был сломан нос, зафиксирован ушиб головного мозга и многочисленные гематомы. Вся «вина» мужчины заключалась в том, что он осмелился сделать замечание группе молодых людей, пинающих чужие автомобили на стоянке.

Отмечается, что нападение на мужчину произошло за два часа до того, как Кокорин и Мамаев в одном из московских кафе избили главу департамента Минпромторга России Дениса Пака и генерального директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября полиция возбудило уголовное дело по статье «Побои» после драки в одном из московских кафе с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

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