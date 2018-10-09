Вторник, 9 Октября 2018 года
14:55:33 МСК

На востоке Германии волки атаковали стадо овец

Происшествия

40 животных загрызены, большинство овец пропали без вести

Дрезден, Германия, 9 октября 2018, 13:38 — REGNUM  В немецкой земле Саксония недалеко от границы с Польшей волки уничтожили крупное стадо овец, передает телеканал N-TV 9 октября.

Инцидент произошел возле городка Ниски. Волки атаковали стадо беременных овец в 140 голов. Около 40 животных породы белая безрогая вересковая овца были обнаружены мертвыми, 80 животных исчезли. Об этом сообщила служба охраны природы «Восточные Верхние Лужицы».

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью участились случаи нападения волков на фермы в окрестностях столицы Австрии Вены. Местные власти обеспокоены безопасностью населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Волки нападают на фермы в окрестностях столицы Австрии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения животных
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить