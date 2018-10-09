На востоке Германии волки атаковали стадо овец

Дрезден, Германия, , 13:38 — REGNUM В немецкой земле Саксония недалеко от границы с Польшей волки уничтожили крупное стадо овец, передает телеканал N-TV 9 октября.

Инцидент произошел возле городка Ниски. Волки атаковали стадо беременных овец в 140 голов. Около 40 животных породы белая безрогая вересковая овца были обнаружены мертвыми, 80 животных исчезли. Об этом сообщила служба охраны природы «Восточные Верхние Лужицы».

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью участились случаи нападения волков на фермы в окрестностях столицы Австрии Вены. Местные власти обеспокоены безопасностью населения.

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