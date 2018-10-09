В Югре четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами

Ханты-Мансийск, , 13:37 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Югре погибли четыре человека, сообщает 9 октября пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в 13:10 по местному времени в Сургутском районе на 87 км автодороги Сургут — Лянтор. Столкнулись «Мицубиси Паджеро» и «Ваз-2112».

"В результате ДТП водитель и трое пассажиров «Ваз-2112» погибли на месте, водитель «Мицубиси Паджеро» получил травмы», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее семь человек пострадало в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и бензовоза на 34 километре автодороги Нижневартовск — Радужный в Югре.

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