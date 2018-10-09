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В Ичне из-за взрывов на военном складе частично разрушен молокозавод

Происшествия

Взрывы в Черниговской области на военном складе начались в ночь на 9 октября

В Ичне из-за взрывов на военном складе частично разрушен молокозавод
Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР
Взрыв

Ичня, Украина, 9 октября 2018, 13:27 — REGNUM  Из-за взрывов на военном складе в Черниговской области в Ичне был частично разрушен молокозавод, заявил заместитель главы Конотопа Игорь Степанченко, сообщает 9 октября УНИАН.

Степанченко заявил, что, по словам очевидцев, молокозавод, на котором производилось сгущенное и сухое молоко и масло, был частично разрушен взрывами снарядов. Так, завод по изготовлению сухого молока и масла был разрушен, а завод по производству сгущенного молока уцелел, но приостановил производства.

Также Степанченко добавил, что снаряды попали и в автовокзал Ични.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывы в Черниговской области на военном складе начались в ночь на 9 октября. Из зоны поражения эвакуировали более 10 тыс. жителей.

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