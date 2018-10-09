Бывший замглавы минимущества Дагестана может попасть под уголовную статью

Махачкала, , 13:17 — REGNUM В отношении бывшего заместителя министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана и главного специалиста-эксперта министерства могут быть возбуждены уголовные дела. Прокуратура усмотрела в их действиях злоупотребление должностными полномочиями и халатность, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что минимуществом республики в должной мере не осуществляется контроль за эффективным и целевым использованием земель, находящихся в собственности Дагестана. Так, наряду с имеющимися проблемами с охраной сельскохозяйственных земель и сохранением их плодородия, значительная их часть не используется или используется не по назначению.

Свидетельством бесхозяйственного отношения арендаторов является деградация отдельных земельных участков, их неприглядный внешний вид. Халатные действия приводят не только к снижению качества и уменьшению количества сельскохозяйственных земель, но и к потере значительного объема доходов от их использования, считают в прокуратуре.

По результатам проверки в СКР направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании за халатность главного специалиста-эксперта министерства, а также бывшего заместителя министра за злоупотребление должностными полномочиями. Кроме того, внесено представление об устранении нарушений закона в адрес министра по земельным и имущественным отношениям РД.

Напомним, министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана было создано указом главы региона Владимира Васильева в январе 2018 года. Министром по земельным и имущественным отношениям была назначена Екатерина Толстикова.

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