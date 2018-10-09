Власти Украины эвакуируют 30 населенных пунктов в районе пожара на складах

Чернигов, Украина, , 13:07 — REGNUM

Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации (ОГА) заверил, что на территории горящих складов 6-ого арсенала в районе пос. Ичня нет химического оружия.

«Спасатели заверили, что химического оружия на военных складах нет. Сейчас уровень чрезвычайной ситуации определяется», — говорится в сообщении пресс-службы.

Областной оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации объявил эвакуацию жителей 30 населенных пунктов, которые находятся в 16-километровой зоне происшествия. Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации размещен в поселке Парафиевка Ичнянского района Черниговской области. И. о. председателя Черниговской облгосадминистрации Юлия Свириденко и заместитель председателя ОГА Сергей Сергиенко находятся непосредственно на месте работы штаба.

По данным департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА, на 8:00 утра эвакуированы 10,5 тыс местных жителей, в том числе пациенты Ичнянской районной больницы.

«30 лежачих больных перевезены в больницу в Парафиевке. Также оперативно решены вопросы эвакуации маломобильных групп населения. Службами ГСЧС в области оперативно задействовано более 20 единиц техники, около 90 человек личного состава спасателей. Отключены сети электроснабжения», — отмечается в материале.

В свою очередь генерал-майор минобороны Украины Родион Тимошенко заявил, что по состоянию 9.30 пожаром охвачены пять хранилищ боеприпасов.

«По состоянию 9.30 пожаром охвачены пять хранилищ. В результате проведенных мероприятий интенсивность взрывов значительно уменьшилась, что позволило провести разведку очагов пожара с помощью танка», — рассказал Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 октября на 6-м арсенале в Черниговской области начались взрывы. Над местом ЧП в радиусе 22 км закрыто воздушное пространство, также закрыли железнодорожное и автосообщение. Из зоны возможного поражения идет эвакуация жителей. С последнего крупного пожара на военном арсенале прошел год, он начался 26 сентября 2017-го в Калиновке Винницкой области. Большие пожары с 2003 года возникали на семи военных складах.

Напомним, 26 сентября в Калиновке загорелся один из крупнейших складов боеприпасов Украины 48-й арсенал, принадлежащий воинской части А1119. Взрывы было слышно за десятки километров, они были настолько мощными, что многие сначала приняли их за землетрясение. На ликвидацию пламени отправили пожарные танки. Жителей Калиновки и близлежащих сел срочно эвакуировали, из Винницы выехали десятки автобусов, чтобы забрать людей. На складе хранились ракеты систем залпового огня «Смерч», «Град», «Ураган».

22 сентября 2017 года в районе села Малоянисоль Донетчины также загорелись военные склады. Тогда военные вовремя не погасили возгорание сухостоя в поле. Огонь распространился на территорию склада.

Ранее, 23 марта 2017 года, военные склады горели в Балаклее. Пожар удалось окончательно потушить к 26 марта. Очисткой территории вокруг складов саперы занимались около месяца. В октябре 2015 года загорелись склады минобороны с боеприпасами в городе Сватово (Луганщинская область). В арсенале, по данным Луганской областной военно-гражданской администрации, находилось около 3,5 тыс. т боеприпасов различной модификации. Снаряды разрывались в черте города, погибли трое военных и одна местная жительница. В августе 2008 года в Сватово в воинской части №0829 загорелся склад 61-го арсенала Южного оперативного командования сухопутных войск. В арсенале площадью около 500 га хранилось 95 тыс. т снарядов.