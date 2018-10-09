Журналист рассказал, какие боеприпасы находятся на складе в Ичне

Ичня, Украина, , 13:08 — REGNUM В арсенале возле Ични Черниговской области взрываются хранилища с минами, реактивными снарядами и другими важными боеприпасами, написал 9 октября украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, пожар на складе начался в 03:25 в хранилище реактивных 122-мм снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Бутусов отметил, что пожары произошли также в хранилищах 120-мм мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов. Журналист добавил, что 6-й арсенал, где произошли взрывы, являлся одним из «относительно защищенных складов» из-за наличия контрольно-следовой полосы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября в Черниговской области начался пожар на 6-м военном складе. Из взрывоопасной зоны были эвакуированы более 10 тыс. человек.

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