ФК «Краснодар» ищет способ расторгнуть контракт с Мамаевым

Краснодар, , 12:34 — REGNUM ФК «Краснодар» намерен принять меры по расторжению контракта с Павлом Мамаевым. Решение в связи с появлением информации об участии футболиста в драке в одном из московских кафе 8 октября.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой клуба «Краснодар».

В клубе подчеркнули, что принято решение наложить на игрока максимальный штраф. Кроме того, он будет отстранен от тренировок с первой командой клуба. Срок не указывается, но сообщается, что он не очень большой — в соответствии контрактом.

«В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне 8 октября стало известно о конфликте, произошедшем между футболистами Мамаевым и Кокориным с двумя московскими чиновниками в кафе. После инцидента полицейские возбудили уголовное дело по статье «Побои».