Чиновник Роснедр в Северо-Кавказском ФО уволен из-за утраты доверия

Москва, , 12:26 — REGNUM По результатам проверки Генеральной прокуратуры РФ уволен замначальника Департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому ФО Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Чиновник уволен в связи с утратой доверия, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В ходе проверки выяснилось, что чиновник Роснедр, начальник отдела геологии и лицензирования по Кабардино-Балкарской Республике неоднократно принимал решения о предоставлении в пользование коммерческой организации в области геологоразведки, учредителем которой является его брат, геологической информации, касающейся недр.

При этом государственный служащий не уведомил работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. Главе Минприроды РФ внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.

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Как сообщалоИА REGNUM, в конце сентября 2018 года сменился глава Кабардино-Балкарии. ВРИО главы республики стал Казбек Коков. Президент РФВладимир Путинназначил его на эту должность вместо перешедшего на работу в Москву Юрия Кокова, проработавшего руководителем республики почти пять лет.

Развитие сюжета: Новый глава Кабардино-Балкарии не нуждается в помощниках и советниках