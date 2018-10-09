Мексиканская пара подозревается в 20 серийных убийствах

Экатепек-де-Морелос, Мексика, , 12:27 — REGNUM Мексиканская прокуратура подозревает семейную пару в серийном убийстве 20 женщин, передает телеканал N-TV 9 октября.

По словам прокурора Алехандро Гомеса Санчеса, следователи подозревали мужчину и женщину в 10 убийствах, однако арестованный признался в соучастии в 20 убийствах.

Пара была арестована в начале октября в мексиканском городе Экатепек-де-Морелос (штат Мехико). Мужчину и женщину задержали, когда они перевозили человеческие останки в детской коляске.

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