Вторник, 9 Октября 2018 года
13:11:14 МСК

Мексиканская пара подозревается в 20 серийных убийствах

Происшествия

Мужчина и женщина попались полиции, когда перевозили человеческие останки в коляске

Экатепек-де-Морелос, Мексика, 9 октября 2018, 12:27 — REGNUM  Мексиканская прокуратура подозревает семейную пару в серийном убийстве 20 женщин, передает телеканал N-TV 9 октября.

По словам прокурора Алехандро Гомеса Санчеса, следователи подозревали мужчину и женщину в 10 убийствах, однако арестованный признался в соучастии в 20 убийствах.

Пара была арестована в начале октября в мексиканском городе Экатепек-де-Морелос (штат Мехико). Мужчину и женщину задержали, когда они перевозили человеческие останки в детской коляске.

Читайте также: Как в кино: кладбищенский садовник подозревается в сотне убийств

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике толпа расправилась с тремя людьми, подозреваемыми в воровстве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Мексике
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить