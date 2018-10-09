Пожару на складах под Черниговом предшествовали взрывы

Ичня, Украина, , 12:19 — REGNUM Перед пожаром на военных складах в Черниговской области прогремели взрывы. Об этом 9 октября сообщил замначальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Родион Тимошенко.

«Было два взрыва одновременно и в другом конце арсенала ещё два», — цитирует Тимошенко УНН.

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По его словам, произошедшее похоже на диверсию. Об этом говорит интенсивность взрывов в разных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября на военных складах близ города Ичня начались взрывы. Более 10 тыс. человек увакуированы из окрестных населенных пунктов, над местом ЧП в радиусе 22 км закрыто воздушное пространство, приостановлено железнодорожное и автомобильное сообщение. Служба безопасности Украины (СБУ) расследует несколько версий пожара, одна из которых — действия диверсантов.

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