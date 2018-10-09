Долги по зарплате в Чувашии: очередной приговор

Чебоксары, , 11:58 — REGNUM Вынесен приговор директору одной из чебоксарских строительных организаций за долги по зарплате. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, сообщил помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствием и судом установлено, что в городе Чебоксары с июня по ноябрь 2017 года директор стройфирмы, одновременно являясь ее единственным учредителем, не обеспечил своевременную выплату заработной платы на общую сумму около 5,4 млн рублей 72-м подчиненным работникам. При этом в вышеназванный период времени на расчетном счете и в кассе этой фирмы имелось более 45 млн рублей.

Задолженность перед работниками в настоящее время погашена.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Гострудинспекции региона, на сегодняшний день 15 организаций республики имеют задолженность по зарплате перед 2 355 работниками на общую сумму 76,6 млн рублей.