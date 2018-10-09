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Дагестан: экс-главу района подозревают в мошенничестве на 171 млн рублей

Происшествия

Возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий

Дагестан: экс-главу района подозревают в мошенничестве на 171 млн рублей
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР
Мошенник

Махачкала, 9 октября 2018, 11:50 — REGNUM  Бывший глава Казбековского района Дагестана обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, незаконные действия подозреваемого причинили ущерб республике на сумму свыше 171 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 9 октября сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

С 2009 по 2013 год обвиняемый являлся главой района и председателем собрания районный депутатов. По версии обвинения, он незаконно добился оформления в собственность муниципалитета газораспределительных сетей, расположенных в Казбековском районе и принадлежащих на праве собственности республике. Далее экс-глава района по заниженной цене продал сети своему знакомому, который был привлечён в качестве формального приобретателя.

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Отметим, что в Республике Дагестан это уже не первый случай уголовного преследования бывших и нынешних глав муниципалитетов. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мошенничестве с земельными участниками подозревается экс-глава дагестанского села Карабудахкент. Будучи главой муниципалитета, подозреваемый незаконно издал распоряжение о перерегистрации права собственности на два земельных участка, принадлежащих другому лицу.

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