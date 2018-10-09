ВСУ выпустили 278 единиц боеприпасов по населенным пунктам ДНР

Донецк, , 11:49 — REGNUM Украинские войска обстреляли 28 раз Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 8 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ выпустили по населенным пунктам республики 192 гранаты, также обстрелы велись из БМП, минометов различных калибров, пулеметов и другого стрелкового оружия. Под огнем оказались 12 населенных пунктов.

Отмечается, что в Коминтерново было повреждено два здания, а в Донецке — еще четыре здания, включая школу, и один автомобиль.

В общей сложности ВСУ выпустили 278 единиц боеприпасов по республике.

Напомним, сутками ранее украинские войска 25 раз обстреляли ДНР.