Бронетранспортер с двумя военными затонул в Дагестане в ходе учений

Махачкала, , 11:43 — REGNUM Бронетранспортер с двумя военнослужащими утонул в Каспийском море во время военных учений. Пока найдено тело лишь одного погибшего, поиски второго ведутся. Инцидент произошел при десантировании БТР с корабля, пишет «Черновик».

По данным издания, военным не удалось выбраться из боевой машины, когда она начала тонуть. Оба военнослужащих — 24-летний Магомедэдин Р. из Каякентского района Дагестана и 29-летний Расул М. из города Хабали Астраханской области — погибли, пишет «Черновик». Тело Рамазанова найдено.

Официального подтверждения этой информации правоохранительные органы пока не дают.

Напомним, военные учения в Каспийском море являлись частью масштабных командно-штабных учений, проходивших в ЮВО на восьми полигонах округа. В них было занято около семи тысяч военных и двух с половиной единиц военной техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе проходящих в Каспийском море учений ракетные корабли Каспийской флотилии ВМС России успешно нанесли удар высокоточным оружием по объектам условного противника, расположенным на острове Чечень.

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