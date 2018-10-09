Воровство или отсутствие безопасности? Эксперт о пожаре на складах Киева

Москва, , 11:40 — REGNUM Пожары на складах боеприпасов на Украине не являются чем-то новым — это случалось неоднократно, причем и до Майдана, напоминает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее стало известно о взрыве на территории 6-го арсенала министерства обороны Украины. В настоящее время там продолжает полыхать пожар, взрываются снаряды. По информации Главного управления ГСЧС, на складах хранится ориентировочно 88 тыс. тонн боеприпасов.

«Связать это можно как с низким уровнем безопасности, так и с нелегальной торговлей армейским имуществом. Во втором случае пожар может быть инициирован поджогом по заказу заинтересованных лиц, с целью скрыть реальное положение дел на складе перед проверкой», — считает Нерсисян.

По мнению главы Социалистической партии Украины (СПУ) Ильи Кива, пожар на складе — это попытка скрыть хищения. Он задался вопросом, как Украина может обороняться, если «взрываются склады с боеприпасами только для того, чтобы скрыть очередное воровство».

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Напомним, за последние несколько лет на Украине произошел ряд пожаров на крупных военных складах: в Сватово, два раза в Балаклее, в Калиновке, а 9 октября произошли взрывы в Ичне Черниговской области.

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