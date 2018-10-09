В Ростовской области на занятии физкультурой погиб студент

Шахты, Ростовская область, , 11:20 — REGNUM В Ростовской области в колледже «Дон-Тех» скончался 18-летний студент. Трагедия произошла во время занятий физкультурой. Как сообщается в социальных сетях, учащийся упал после упражнений, которые его заставил делать преподаватель.

ЧП произошло утром 4 октября. Уточняется, что отжиматься студента преподаватель заставил из-за опоздания на занятие. Очевидцы сообщили, что молодой человек выполнил упражнение 15 раз без труда, затем встал, улыбнулся и упал. Студент начал задыхаться, после чего потерял сознание. Одногруппники вызвали бригаду медиков, но прибывшие врачи не смогли спасти парня. По предварительным данным, смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

В ближайшее время точная причина смерти будет установлена судмедэкспертами. Не исключено, что в отношении преподавателя будет возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Ведётся доследственная проверка.