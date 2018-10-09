В Тульской области глава УК отправится в колонию из-за гибели трех жильцов

Тула, , 11:03 — REGNUM В Тульской области суд приговорил к реальному сроку лишения свободы генерального директора и мастера техэксплуатации управляющей компании, обслуживавшей жилой дом в Липках Тульской области, где в ноябре 2017 года три человека погибли от угарного газа. Приговор вынесен судом 8 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

Гендиректор ООО «ДомСтрой» и мастер технической эксплуатации жилищного фонда той же компании признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным следствия, именно действия гендиректора и мастера, которые не организовали работы по проверке и прочистке системы дымоудаления, привели к гибели трех человек от отравления угарным газом в ноябре 2017 года в одном из жилых домов города Липки Тульской области: 4 ноября тела погибших — двоих супругов и пожилой женщины — были найдены в двух квартирах. Еще одна женщина и подросток были госпитализированы.

Приговором суда мастеру УК назначено наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Трифонову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также обвиняемые лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирными домами и обслуживанием жилищного фонда на два года.