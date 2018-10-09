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Причиной взрыва военного склада могла быть диверсия — СБУ

Происшествия

Правоохранители проверяют несколько версий произошедшего в Черниговской области ЧП

Киев, 9 октября 2018, 10:58 — REGNUM  В качестве одной из версий взрыва на военном складе в Черниговской области рассматривается диверсия. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве отметили, что правоохранители проверяют несколько версий произошедшего ЧП.

«СБУ в пределах своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в 6-м арсенале военного склада в районе города Ичня в Черниговской области Украины произошел в ночь на 9 октября. В радиусе 20 километров закрыто воздушное пространство страны. Для тушения пожара решено применить «пожарные танки» ГПМ-54.

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