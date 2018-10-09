Под колеса автомобиля актера из «Кухни» попал пешеход

Москва, , 10:53 — REGNUM ДТП с участием звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова и пешехода произошло на Варшавском шоссе в Москве. Об этом 9 октября сообщает РЕН ТВ.

Авария случилась позно вечером 8 октября. Актер вел автомобиль по многополосной дороге и наехал на пешехода. По предварительным данным, мужчина перебегал проезжую часть, будучи пьян.

Назаров вызвал пострадавшему скорую помощь. Мужчину увезли в больницу с переломом руки.

Актер Дмитрий Назаров исполнил в комедийном сериале «Кухня» главную роль — шеф-повара ресторана Виктора Баринова. Баринов руководит коллективом, в котором происходят комические и драматические ситуации. Назаров также снялся в десятках других фильмов и сериалов.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года актер Леонид Ярмольник спровоцировал аварию с участием четырех транспортных средств на Кутузовском проспекте в Москве. Пострадал автомобиль Mercedes Федеральной службы охраны (ФСО) РФ. В августе 2018 года ведомство подало иск о взыскании с артиста ущерба в размере 800 тыс. рублей.

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