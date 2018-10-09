ВСУ семь раз обстреляли ЛНР

Луганск, , 10:50 — REGNUM Семь раз украинские военные обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 8 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали пгт Донецкий и Калиново, села Калиновка, Калиново-Борщеватое, Желобок и Пришиб. Обстрел велся из минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов и пулеметов.

Напомним, с 29 августа в Донбассе объявлено «школьное» перемирие. Подобные соглашения заключаются регулярно, однако ни разу еще они не соблюдались полностью. По данным ОБСЕ, в первые дни после объявления перемирия количество обстрелов резко снижается, однако оно растет с течением времени.