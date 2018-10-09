На ростовской станции «Персиановка» мужчина получил смертельный удар током

Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM В Ростовской области молодой мужчина погиб от удара током. Трагедия произошла на железнодорожной станции «Персиановка», сообщили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Как полагают следователи, ЧП произошло 7 октября около 18:40. В это время 20-летний мужчина залез на вагон-цистерну, находящийся в составе грузового поезда.

«От приближения молодого человека к высоковольтным проводам образовалась электрическая дуга, в следствии чего его смертельно травмировало высоковольтным электрическим током», — уточнили в ведомстве.

В рамках доследственной проверки место трагедии осмотрено, опрошены очевидцы, родственники погибшего. Решение будет принято по результатам проверки.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа в посёлке Песчанокопское 14-летний подросток, гуляя вместе с друзьями по железнодорожной станции, решил сделать селфи на полувагоне, где получил электрический разряд. Подросток был госпитализирован с электротравмой и термическим ожогом тела в центральную районную больницу Песчанокопского района. У мальчика были сожжены все внутренние органы и 75% кожных тканей.

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