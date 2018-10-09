Около 40 самодельных бомб изъяты в Петербурге и Петрозаводске

Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Петрозаводске задержаны изготовители самодельных взрывных устройств. Изъяты бомбы, огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает 9 октября пресс-служба Федеральной службы безопасности России.

На территории Северо-Западного федерального округа действовала преступная группа, участники которой изготавливали и сбывали СВУ и другие виды оружия. Три участника группы помещены под арест.

В Петрозаводске силовики пресекли деятельность лаборатории по переработке, ремонту оружия и изготовлению СВУ, в Петербурге ликвидировали мастерскую по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

В общей сложности изъято 36 самодельных бомб, более 1,3 кг взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия, 1,4 тыс. патронов, а также гранаты, основные части оружия и специальные инструменты. Возбужден ряд уголовных дел по части 2 статьи 222 УК РФ о незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия, его основных частей и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Ленинградской области полиция задержала двух граждан, у которых были изъяты оружие и боеприпасы периода Великой Отечественной войны, пригодные к стрельбе, а также слесарные и токарные приспособления.

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