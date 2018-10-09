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Почти 90 т боеприпасов грозят взорваться на горящих складах под Черниговом

Происшествия

Из опасной зоны эвакуированы почти 12 тыс. человек

Ичня, Украина, 9 октября 2018, 10:30 — REGNUM  В Черниговской области Украины на территории 6-го арсенала министерства обороны, где сегодня ночью, 9 октября, произошёл взрыв, продолжает полыхать пожар, взрываются снаряды. По информации Главного управления ГСЧС, на складах хранится ориентировочно 88 тыс. тонн боеприпасов.

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На месте ЧП премьер-министр Украины Владимир Гройсман провёл заседание оперативного штаба. Спасателям и местной власти поручено быть постоянно в контакте с людьми, организовать места длительного размещения.

«Главная задача — сохранить жизни людей, все, что будет разрушено, мы отстроим», — заявил Гройсман.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/2488142967870255

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что, по состоянию на 9:30, из опасной зоны эвакуированы около 12 тысяч человек, привлечено 35 автобусов.

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Добавим, что территория шестого арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в арсенале в районе города Ичня в Черниговской области Украины произошёл в ночь на 9 октября. По данным ВСУ, никто не пострадал. Взрывы в арсенале продолжаются, они происходят 2−3 раза в секунду. На месте ЧП развёрнут ликвидационный штаб. Причины произошедшего выясняются.

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ЧП в армии
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