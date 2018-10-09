Шторм на Урале оставил без света 13 тыс. человек

Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM В Свердловской области шквалистый ветер оставил без света 13 тыс. человек. Сильный ветер бушевал всю ночь и утро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На территории, обслуживаемой МРСК Урала, электричества лишились 8 тыс. человек. А на территории, которую обслуживает «Облкоммунэнерго» — около 5 тыс. — отключения отмечены на 16 линиях.

Идёт устранение последствий аварии. В ряде территорий электроснабжение граждан уже восстановлено. Тем временем непогода не собирается покидать Урал. В течение 9 октября возможны ветер до 25 метров в секунду и мокрый снег.

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