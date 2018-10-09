Для тушения военного склада ВСУ задействуют «пожарные танки»

Киев, , 10:15 — REGNUM Для тушения пожара на складе боеприпасов в Черниговской области Украины решено применить «пожарные танки» ГПМ-54. Об этом сообщили в Генштабе вооруженных сил Украины (ВСУ).

На странице ведомства в Facebook говорится о том, что специальная бронетехника в количестве четырех единиц будет доставлена из других регионов страны. Один «пожарный танк», созданный еще в советское время на базе танка Т-54, уже принимает участие в ликвидации огня, отметили в военном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября в 6-м арсенале военного склада в районе города Ичня в Черниговской области Украины произошел взрыв и произошло возгорание. В радиусе 20 километров закрыто воздушное пространство страны. На место ЧП вылетел глава украинского правительства Владимир Гройсман.

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