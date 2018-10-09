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Драка в свердловской школе: травмирован подросток

Происшествия

Идёт проверка

Драка в свердловской школе: травмирован подросток
Драка между тремя беспризорниками. СССР, 1922 год

Нижний Тагил, Свердловская область, 9 октября 2018, 10:15 — REGNUM  В свердловском Нижнем Тагиле выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего на территории одной из гимназий. 15-летний подросток получил серьёзную травм и был госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Драка произошла ещё 1 октября. Местные СМИ сообщают, что подросток был избит 1 октября на школьном дворе. При этом присутствовали и другие школьники, а инцидент был снят на видео.

Личность нападавшего уже установлена. Органы СКР начали проверку. А пострадавший подросток тем временем пока остаётся в больнице.

Отметим, этот инцидент в Свердловской области не первый. Ранее достоянием общественности стало избиение одной из школьниц. А в Берёзовском в августе толпой подростков зверски был убит 20-летний инвалид.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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