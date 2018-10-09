В школе Новосибирска на детей во время урока рухнули навесные шкафы

Новосибирск, , 10:09 — REGNUM В Новосибирске следователи проверяют школу, где накануне, 8 октября, во время урока технологии на учениц упали навесные шкафы. Уголовно-процессуальная проверка назначена по признакам преступления, предусмотренного статьями «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «халатность» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ и ч.2 ст.293 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Известно, что ЧП произошло в средней общеобразовательной школе № 82 города Новосибирск. 8 октября во время урока технологии на пятиклассниц упали четыре деревянных навесных шкафа. Пострадали пять школьниц. Они были госпитализированы в медучреждение с ушибами, черепно-мозговыми травмами и подозрениями на переломы.

«По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение», — подчеркнули в СУ СК РФ по Новосибирской области.

«Пострадали пять детей, четыре из них находятся под наблюдением медиков. Пятого ребёнка отпустили домой, он выйдет на занятия. Обстоятельства выясняются, создана комиссия для расследования этого случая», — цитируют «Все новости Новосибирской области» директора новосибирской школы №82 Михаила Слободянюка.

Сегодня, 9 октября, происшествие в новосибирской школе прокомментировал мэр города Анатолий Локоть. Градоначальник назвал недопустимым ЧП и потребовал принять кадровые решения в отношении руководства школы и районного отдела образования.

«Я вижу, что директор школы проявил себя не с сильной стороны, не справляется со своими обязанностями, но я усматриваю в этом ЧП и вину начальника отдела образования районной администрации. Я даю поручение департаменту образования мэрии — заняться кадровым укреплением руководства школы, районной администрации — кадровым укреплением отдела образования», — заявил Локоть.

Отметим, что средняя общеобразовательная школа № 82 является одной из старейших в городе (1938 года постройки) и в феврале 2017 года здание было практически полностью реконструировано.

Заместитель мэра Валерий Шварцкопп уже отметил, чтопосле произошедшего всем учреждениям образования, культуры, спорта, социальной сферы города поручено тщательно проверить навесное оборудование.

«Самое печальное, что мы инструктировали директора и этой школы, и других новых школ и обращали особое внимание на то, что нужно учитывать в том числе и эти факторы при приёмке кабинетов», — уверяет Шварцкопп.

Он также отметил, что перед началом учебного года у каждого директора школы есть полный пакет документов, среди которых должен быть и акт приёмки кабинетов комиссией по безопасности. Как выяснилось, в школе № 82 таких документов не оказалось, как и в районном отделе образования.