На место взрыва военного склада вылетел глава правительства Украины

Киев, , 10:00 — REGNUM Глава украинского правительства Владимир Гройсман отправился в Черниговскую область, где продолжается крупный пожар на складе боеприпасов. Об этом украинский премьер-министр написал 9 октября в своем Twitter.

«Чрезвычайное происшествие на Черниговщине. На месте работает оперативный штаб. Вылетаю туда», — говорится в сообщении.

Ранее Гройсман подчеркнул, что в связи с ЧП все экстренные службы страны приведены в состояние полной готовности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября в 6-м арсенале военного склада в районе города Ичня в Черниговской области Украины произошел взрыв и возгорание. В радиусе 20 километров закрыто воздушное пространство страны.

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