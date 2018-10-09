Мигрант из Косово получил 18 лет тюрьмы за нападение на супругу в Линце

Линц, Австрия, , 09:16 — REGNUM 18 лет лишения свободы и направление на лечение в психиатрической больнице — такой приговор получил 36-летний уроженец Косово Армед З., виновный в покушении на убийство своей супруги в австрийском городе Линц, пишет газета Kronen Zeitung.

Суд признал вину мужчины без гражданства в покушении на жизнь 35-летней супруги: он прибыл на место работы жены в супермаркет и напал на нее. Женщина, мать двоих детей, была спасена благодаря срочной хирургической операции.

Кроме того, суд вменяет в вину Армеду З. несколько изнасилований, которые тот не признает. Нападение на супругу обвиняемый признал, однако настаивает, что лишь хотел причинить ей боль.

Присяжные единодушно поддержали сторону обвинения. Приговор в виде 18 лет лишения свободы еще не окончательный.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету полиции Австрии, в половине расследуемых преступлений подозреваются иностранцы, среди них больше всего выходцев из Сербии, Румынии и Германии. В последние годы в стране значительно возросло число изнасилований и нападений с холодным оружием.

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