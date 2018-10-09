В Санкт-Петербурге полыхала котельная: видео

Санкт-Петербург, , 09:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге в котельной произошёл большой пожар. По сообщениям очевидцев, сначала прогремел взрыв, а затем в здании начал распространяться огонь.

Читайте также: В Петербурге произошел пожар на дизельной котельной

По одной информации, инцидент произошёл на улице Коммунаров в Горелово Красносельского района города на предприятии «Автодор СПб». По другой — в доме № 190 по улице Коммунаров.

В сети пользователи опубликовали кадры с места ЧП. На видео видно, что всё здание охвачено огнём. О пострадавших не сообщалось.

В настоящее время пожар ликвидирован. Помещение котельной полностью выгорело. Огнеборцы тушили возгорание по первому рангу сложности.

Причины произошедшего устанавливаются. При этом представители МЧС Ленобласти опровергли эту информацию о взрыве в котельной.