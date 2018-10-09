При взрыве на военном складе под Черниговом никто не пострадал — ВСУ

Ичня, Украина, , 09:12 — REGNUM В результате взрыва на военном складе в Черниговской области на Украине никто не пострадал, сообщает 9 октября генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

«Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников вооруженных сил Украины и местного населения нет», — говорится в сообщении.

Напомним, взрыв в 6-м арсенале в районе города Ичня произошел в ночь на 9 октября. В настоящий момент на месте происшествия развернут штаб ликвидации ЧП.

Читайте также: На Украине закрыли воздушное пространство в районе взрыва на военном складе

По данным ВСУ, взрывы на арсенале происходят 2−3 раза в секунду. Из Ични и окрестных населенных пунктов эвакуировано около 10 тыс. человек.

Отметим, что подобные происшествия случались на Украине и раньше. Так, в мае текущего года и в марте прошлого горели военные склады в Балаклее Харьковской области.