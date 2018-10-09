В ВСУ рассказали об интенсивности взрывов под Черниговом

Ичня, Украина, , 08:54 — REGNUM Взрывы на арсенале в районе города Ични Черниговской области происходят 2−3 раза в секунду. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 9 октября на странице Вооруженных сил Украины в Facebook.

«По состоянию на 7:00 утра интенсивность взрывов составляет 2−3 взрыва в секунду», — отмечают в ВСУ.

Из Ични и окрестных населенных пунктов эвакуировано около 10 тыс. человек. Примерно 850 человек, включая личный состав арсенала, вывезены в поселок Буды. К локализации ЧП привлечены штатный пожарный танк и три автоцистерны.

Пострадавших и погибших среди военных и гражданского населения нет. Материальный ущерб устанавливается. На месте происшествия работает оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на военном складе под Черниговом произошел в ночь на 9 октября. Подобные ЧП случались на Украине и ранее. Так, в мае 2018 года и в марте 2017 года горели военные склады в Балаклее под Харьковом.

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