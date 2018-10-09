Следком Колымы проверяет причину регистрации живого человека умершим

Магадан, Магаданская область, , 08:53 — REGNUM Причиной инцидента в Магадане, когда было оформлено свидетельство о смерти горожанина Александра Ткача, остававшегося живым, могла стать ошибка врачей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Магаданской области.

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Надзорное ведомство начало проведение процессуальной проверки по факту признания живого жителя Магадана умершим.

«В ходе проверки будут выясняться обстоятельства, при которых недостоверные сведения об умершем были внесены в медицинские документы. На основании этих документов было выдано свидетельство о смерти. Проверяется, когда и кем были внесены эти недостоверные сведения», — рассказали в управлении Следственного комитета РФ по Магаданской области.

Проверку проводят в посёлке Ягодное, где умер полный тёзка жителя Магадана Александра Ткача. Есть информация, что дату рождения врачи поставили неверную, пояснили в следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Ягодное, где было оформлено свидетельство о смерти жителя Магадана Александра Ткача, он ни разу не был. О том, что он числится умершим, магаданец узнал в банке, куда пришёл узнавать, почему его карта заблокирована.

«Не знаем, как вам сказать, но вы числитесь умершим», — сообщил Александру Ткачу сотрудник банка.

Мужчина обратился в прокуратуру и будет восстанавливать свои документы через суд