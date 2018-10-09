Взрыв на военном складе на Украине: тысячи человек эвакуированы

р-н Ичнянский, Украина, , 08:44 — REGNUM После взрыва на военном складе в Черниговской области Украины ведётся эвакуация населения. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в эвакуации привлечён автотранспорт.

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«По состоянию на 07:30 проходит эвакуация населения из зоны возможного поражения вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области. Эвакуировано около 10 тыс. человек», — говорится в сообщении службы в Facebook.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/2487997161218169

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на военном складе в Черниговской области Украины произошёл в ночь на 9 октября в 6-м арсенале. На месте развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия, люди эвакуированы. Причины устанавливаются.

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