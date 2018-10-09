Вторник, 9 Октября 2018 года
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На Украине закрыли воздушное пространство в районе взрыва на военном складе

Происшествия

Также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта

Ичня, Украина, 9 октября 2018, 08:44 — REGNUM  На Украине воздушное пространство закрыто в радиусе 20 километров после взрыва на военном складе в Черниговской области, сообщает 9 октября Госслужба по чрезвычайным ситуациям этой страны.

Кроме того, в районе ЧП приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел в районе города Ичня в ночь на 9 октября около 03:30 в 6-м арсенале. На данный момент на месте развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия, из арсенала эвакуировали людей. Причины взрыва выясняются.

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