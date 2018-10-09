На Украине закрыли воздушное пространство в районе взрыва на военном складе

Ичня, Украина, , 08:44 — REGNUM На Украине воздушное пространство закрыто в радиусе 20 километров после взрыва на военном складе в Черниговской области, сообщает 9 октября Госслужба по чрезвычайным ситуациям этой страны.

Кроме того, в районе ЧП приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел в районе города Ичня в ночь на 9 октября около 03:30 в 6-м арсенале. На данный момент на месте развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия, из арсенала эвакуировали людей. Причины взрыва выясняются.