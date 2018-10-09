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СК заинтересовался обрушением моста в Приамурье

Происшествия

Два пролета бетонного виадука рухнули на пути Забайкальской железной дороги

Свободный, Амурская область, 9 октября 2018, 08:37 — REGNUM  Доследственная проверка по факту частичного обрушения автомобильного моста начата в городе Свободном. Об этом сообщает 9 октября пресс-служба следственного управления СКР по Амурской области.

Два пролета бетонного виадука рухнули на пути Забайкальской железной дороги. В этот момент внизу проходил грузовой состав, а по мосту двигался грузовик. На месте происшествия работает следственная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, при обрушении моста пострадал один человек — водитель грузовика. Он госпитализирован. Пешеходов на мосту и под ним не было.

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Обрушения мостов
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