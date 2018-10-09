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Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 17 человек

Происшествия

На сегодняшний день пострадавшие от бедствия районы страны остро нуждаются в медицинской помощи для раненых

Порт-о-Пренс, 9 октября 2018, 08:36 — REGNUM  На севере Гаити в результате землетрясения зафиксирована гибель 17 человек, еще более трехсот местных жителей получили травмы. Об этом пишет газета Miami Herald.

Ранее портал Haiti Libre со ссылкой на Управление по гражданской защите Гаити писал о 15 погибших. Отмечается, что на сегодняшний день пострадавшие от бедствия районы страны крайне нуждаются в медицинской помощи для раненых, а также в большом количестве палаток для людей, лишившихся крова.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября на севере Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Афтершок магнитудой 5,2 был зафиксирован 7 октября. Эпицентр землетрясения находился на северном побережье страны.

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Землетрясения
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