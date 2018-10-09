Массовая авария на МКАД спровоцировала громадные пробки

Москва, , 08:28 — REGNUM На Московской кольцевой автодороге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По данным экстренных служб, в районе десятого километра на внутренней стороне МКАД (Выхино-Жулебино) столкнулись пять автомобилей.

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Дорожное ЧП спровоцировало громадные пробки. Из-за аварии было частично перекрыто движение автотранспорта. Свободными для проезда оставались только две полосы из пяти имеющихся.

В результате случившегося никто не пострадал. Причины аварии выясняют сотрудник ГИБДД.

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Как сообщало ИА REGNUM, движение на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги было затруднено и 3 октября. Здесь на 19-м километре автодороги опрокинулся автокран.

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