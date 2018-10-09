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Шторм на Урале: энергетики переведены в режим повышенной готовности

Происшествия

Восстановительные работы осложнены

Шторм на Урале: энергетики переведены в режим повышенной готовности
ЛЭП

Екатеринбург, 9 октября 2018, 08:20 — REGNUM  Энергетики свердловского подразделения компании «МРСК Урала» переведены в режим повышенной готовности. Такой режим действует с ночи и вызван массовыми отключениями электричества в связи со шквалистым ветром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организации.

По информации организации, в регионе продолжается шквалистый ветер. Работа по восстановлению осложнена. В частности, из-за погодных условий нельзя использовать автогидроподъемники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью без электричества остались около 8 тыс. человек.

Отключения света произошли в семи муниципалитетах.

Читайте ранее в этом сюжете: Шквалистый ветер оставил без света 8 тыс. свердловчан

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