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Шквалистый ветер оставил без света 8 тыс. свердловчан

Происшествия

Сорваны вывески, поломаны деревья

Шквалистый ветер оставил без света 8 тыс. свердловчан
Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Екатеринбург, 9 октября 2018, 08:13 — REGNUM  В Свердловской области 8 тыс. человек остались без электричества после сильного шквалистого ветра. Сила ветра достигала 25 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МРСК Урала.

Повреждения на электросетях произошли в семи муниципалитетах на территории 45 населённых пунктов. Последствия аварий устраняют в Режевском, Ревдинском, Белоярском, Сысертском, Среднеуральском, Арамильском и Горноуральском городских округах. На восстановлении электроподачи заняты 30 бригад.

При этом в МРСК отмечают, что работы осложняются продолжающимися порывами ветра. А местные жители сообщают о поваленных деревьях и сорванных табличках.

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