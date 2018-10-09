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На Сахалине бензовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями

Происшествия

Бензовоз снес с дорожного полотна два автомобиля, которые теперь восстановлению не подлежат

Южно-Сахалинск, 9 октября 2018, 08:08 — REGNUM  В результате столкновения бензовоза и двух легковых автомобилей в Южно-Сахалинске погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Сахалинской области.

Отмечается, что ДТП произошло на выезде из города. В ведомстве отметили, что при столкновении бензовоз снес с дорожного полотна два автомобиля, которые теперь восстановлению не подлежат. Сам бензовоз при этом повреждений не получил. В настоящее время идет выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 сентября в Югре на 34 километре автодороги Нижневартовск — Радужный столкнулся автобус и бензовоз. В итоге водитель и шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения.

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Дорожно-транспортные происшествия
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