На Сахалине бензовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями

Южно-Сахалинск, , 08:08 — REGNUM В результате столкновения бензовоза и двух легковых автомобилей в Южно-Сахалинске погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Сахалинской области.

Отмечается, что ДТП произошло на выезде из города. В ведомстве отметили, что при столкновении бензовоз снес с дорожного полотна два автомобиля, которые теперь восстановлению не подлежат. Сам бензовоз при этом повреждений не получил. В настоящее время идет выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 сентября в Югре на 34 километре автодороги Нижневартовск — Радужный столкнулся автобус и бензовоз. В итоге водитель и шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения.

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