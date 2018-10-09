На индонезийском острове Сулавеси произошло очередное землетрясение

Джакарта, , 08:07 — REGNUM На острове Сулавеси в Индонезии произошло очередное землетрясение магнитудой 5,2, сообщает 9 октября Jakarta Tribunne.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в пяти километрах к северо-востоку от Палу. Ранее землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано 8 октября.

По словам представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, зафиксированные в последние дни подземные толки не могут вызвать цунами. Он напомнил, что в островном государстве практически ежедневно фиксируются землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений, вызвавших цунами, произошла у берегов Индонезии 28 сентября. Гигантская волна обрушилась на остров Сулавеси. В результате более 1,9 тыс. человек погибли, без вести пропавшими числятся порядка 700 человек.

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