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В Москве около 20% камер фотофиксации оказались муляжами

Происшествия

По виду они не отличаются т настоящих видеофиксаторов

В Москве около 20% камер фотофиксации оказались муляжами
Камеры на дорогах

Москва, 9 октября 2018, 07:43 — REGNUM  В на автодорогах Москве установлено около 900 камер видеофиксации. Порядка четверти (15−20%) из них являются муляжами. Об это заявил заместитель главы ЦОДД Александр Евсин, передают РИА Новости.

По его словам, муляжи по виду не отличаются т настоящих видеофиксаторов. Камеры-муляжи очень удобны, потому что они не подключены к электричеству, соответственно нет затрат. Кроме того, их удобно переставлять.

Вместе с тем Евсин отметил, что муляжи всё-таки производят какое-то излучение, на которое реагируют радары-детекторы, установленные в автомобилях. Где расположены видеокамеры-муляжи замглавы ЦОДД не уточнил.

Подробнее: Около четверти камер на дорогах Москвы являются муляжами

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгений Ефремов заявил о снижении на 37% числа ДТП на дорогах благодаря комплексам фото и видеофиксации.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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