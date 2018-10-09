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В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение

Происшествия

Утром и днем 10 октября, а также ночью 11 октября в регионе ожидаются дожди, местами сильные

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение
Brocken Inaglory
Шторм

Владивосток, 9 октября 2018, 07:42 — REGNUM  В Приморье из-за приближения циклона объявлено штормовое предупреждение, сообщает 9 октября пресс-служба Примгидромета.

Отмечается, что утром и днем 10 октября, а также ночью 11 октября в регионе ожидаются дожди, местами сильные (15−45 мм за срок до 12 часов), при этом в южных и на юге западных районов местами ожидаются очень сильные дожди (50 мм и более) и грозы. Ветер порывами до 20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких российских регионах на текущей неделе выпадет снег и сформируются первые сугробы, тогда как в европейскую часть страны вернется бабье лето.

Читайте подробнее: Синоптики рассказали, в каких регионах РФ появятся первые сугробы

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