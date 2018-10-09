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Из-за взрыва на пороховом заводе в Перми погибли два человека

Происшествия

В краевом минздраве уточнили число жертв ЧП на пороховом заводе

Из-за взрыва на пороховом заводе в Перми погибли два человека
Michael Deal
Взрыв

Пермь, 9 октября 2018, 07:32 — REGNUM  В Перми в результате взрыва газового баллона на пороховом заводе пострадали четыре человека. Из них двое скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Пермского края.

Ранее информресурсы сообщали о гибели трех человек 8 октября. В ведомстве заявили о недостоверности этой информации. Один человек умер во время взрыва. Двое рабочих были госпитализированы. Один из них скончался. Медики борются за жизнь второго. Еще один пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение.

«В минздрав Пермского края была передана недостоверная информация о гибели третьего пострадавшего. По данному факту назначена служебная проверка», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 8 октября на пороховом заводе произошел взрыв газового баллона без последующего возгорания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв на пороховом заводе в Перми: возбуждено уголовное дело

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